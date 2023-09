Sanità | Nas | verificate 3 884 liste attesa | trovate 195 agende prenotazione ' bloccate'

(Di venerdì 8 settembre 2023) Roma, 8 set. - (Adnkronos Salute) - Nei mesi di luglio ed agosto, i Carabinieri dei Nas, di concerto con il Ministero della Salute, hanno effettuato un'intensa attività di controllo, su tutto il territorio nazionale, al fine di verificare la gestione dellediper l'erogazione di prestazioni ambulatoriali, riconducibili a visite specialistiche ed esami diagnostici, afferenti al Servizio sanitario pubblico. Le ispezioni sono state eseguite presso presidi ospedalieri e ambulatori delle aziende sanitarie, compresi gli Istituti di Ricovero e Cura a carattere scientifico, nonché presso le strutture private accreditate, con la finalità di accertare il rispetto dei criteri previsti dal Piano Nazionale di Governo delledi(Pngla), stilati per assicurare un corretto accesso alle prestazioni fornite dal ...

