Sanchez ancora fuori col Cile Motivo legato al sangue – Sky

(Di venerdì 8 settembre 2023) Alexisnon disputerà la partita contro la Colombia ma non per un guaio muscolare. Le condizioni del calciatore vengono spiegate da Sky Sport. OUT – Alexissalterà entrambe le partite della sua nazionale. Ildi Eduardo Berizzo dovrà fare a meno del calciatore più forte a disposizione. L'attaccante dell'Inter ha fatto riscontrare un problema di anemia. Il livello di emoglobina nelsarebbe più basso del previsto, perciòprecauzionalmente non giocherà né questa notte contro l'Uruguay né il 13 settembre con la Colombia del compagno nerazzurro Juan Cuadrado. Sul rientro a Milano non ci sononotizie.