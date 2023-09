San Pietro Apostolo Operaio travolto e ucciso a Lamezia Terme | stava regolando il traffico

(Di venerdì 8 settembre 2023) Infortunio mortale sul lavoro nel Catanzarese. La vittima è undi soli 24 anni, morto dopo essere stato investito da un’auto mentreila seguito di un incidente stradale. È successo venerdì mattina a, lungo la strada che dalla statale 280 conduce all’aeroporto. La vittima aveva 24 anni ed era residente a San(Catanzaro). Il ventenne lavorava per un’impresa che svolge servizi stradali per conto dell’Anas. L’incidente si è verificato all’altezza di un restringimento di carreggiata istituito per consentire lavori di rifacimento dell’asfalto. Il conducente si è fermato subito per soccorrere la vittima. Le indagini sono condotte da Carabinieri e Polizia Stradale sotto le direttive della Procura ...

La vittima era residente a San Pietro Apostolo e lavorava per un'impresa che svolge servizi stradali per conto dell'Anas. Il conducente della vettura che ha investito l'operaio si è fermato per soccorrere la vittima.

Lamezia Terme, 8 settembre 2023 - Cercava di regolare il traffico dopo un incidente stradale, quando un'automobile lo ha travolto. È morto così un operaio di 24 anni residente a San Pietro Apostolo ...