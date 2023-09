San Felice Circeo | sparano dall' auto con una carabina | minori denunciati

Ancora una baby gang in azione, stavolta aCirceo, la località balneare in provincia di Latina , dove i carabinieri, dopo un inseguimento, sono riusciti a fermare i quattro ragazzi: due ...Sono stati attimi di terrore aCirceo , quando un gruppo di giovanissimi ha imbracciato una carabina e ha seminato il panico tra residenti e vacanzieri sparando ad altezza d'uomo da un' auto in corsa . Una corsa per puro ...Hanno sparato da un'auto con un fucile ad aria compressa, prima a Terracina poi aCirceo, e ferito sette persone, tra cui una guardia giurata. E' successo la notte scorsa quando una baby gang ha seminato il panico nelle due località del litorale di Latina. I carabinieri ...

Circeo, sparano dall'auto con una carabina: 7 feriti. Quattro fermati, due sono minorenni ilmessaggero.it

Hanno seminato il panico tra i passanti e i villeggianti sparando da un'auto, ad altezza d'uomo, diversi colpi con una carabina ad aria compressa e ferendo sette persone. Ancora una baby gang in azion ...Nella notte del 7 settembre, a San Felice Circeo, un gruppo di ragazzi ha sparato sui passanti con una carabina ad aria compressa.