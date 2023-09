San Felice Circeo Latina | spari da auto con carabina | due arresti e due minori denunciati

(Di venerdì 8 settembre 2023) Leggi Anche Vicenza, baby gang rapinò minorenni: otto denunce TI POTREBBE INTERESSARE Leggi Anche Vicenza, baby gang rapinò minorenni: otto denunce Leggi Anche Bologna, baby gang picchia un 16enne: in ...

A bordo di un'auto hanno esploso ad altezza d'uomo e a più riprese dei colpi con una carabina ad aria compressa ferendo sette persone e seminando il panico a San Felice Circeo (Latina). La baby gang è stato poi individuata dai carabinieri di Terracina che dopo un inseguimento ha arrestato due maggiorenni e denunciato due minorenni. Un quinto è riuscito a ... Gli autori sono stati fermati dopo circa un'ora di ricerche dai carabinieri che sono riusciti a intercettare il veicolo e a bloccarlo in via Tittoni, sempre a. A bordo cinque persone, di ...

Si divertivano a sparare colpi con una carabina ad aria compressa dal finestrino di una macchina. Prima a Terracina e poi a San Felice Circeo, provincia di Latina.