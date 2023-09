Sampdoria | brilla Pedrola | in Spagna se ne accorgono e il Barça manda in missione Bojan

Nell'ora scarsa a disposizione, fa vedere quanto conta la sua presenza per gli equilibri della. Non ha ancora benzina sufficiente per reggere una gara intera, Pirlo lo preserva. (dal 12' s.Souléin Primavera e le 30 presenze totalizzate nella stagione 2020/2021 gli assicurano un ... Presenze arricchite da un gol, segnato all'Allianz Stadium contro la. Un'emozione speciale ...Commenta per primo- Pisa 0 - 2 Stankovic 4,5: si presenta con un erroraccio terribile, dovuto forse alla giovane età. Consegna il pallone sui piedi di Tramoni per lo 0 - 1 ospite. Si riscatta parzialmente con ...

Sampdoria, le pagelle di CM: Stankovic, altra incertezza. Pedrola ... Calciomercato.com

Sampdoria, parla il diesse del Frosinone Angelozzi a proposito dell’operazione che ha portato Ricci a Genova A trattative quasi concluse (il quasi per via de ...GENOVA - Era stato uno dei grandi protagonisti - insieme ad Audero - del derby vinto della Sampdoria il 30 aprile 2022 contro il Genoa che portò alla rocambolesca salvezza dei blucerchiati prima della ...