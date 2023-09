Saman Abbas | oggi il padre in aula a Reggio Emilia L’avvocato | «Gli hanno ammazzato la figlia | vuole giustizia»

(Di venerdì 8 settembre 2023)ildi, Shabbar, comparirà al processo davanti alla Corte d’Assise diper l’omicidio della. Shabbarè stato estradato nei giorni scorsi dal Pakistan. Il suo legale Simone Servillo ha rilasciato alcune dichiarazioni all’AdnKronos: «Il mio assistito non sa da chi è stata uccisa lasaperlo. Sebbene sia stato dipinto come il mandante di questo vergognoso omicidio, è un uomo al qualela’». Servillo dice che «Shabbar a noi avvocati ha detto che quando ha avuto contatti con la famiglia di Saqib (il fidanzato della vittima, ndr) è stato ...

NOVELLARA (Reggio Emilia) - Il novellarese Fausto Bizzarri , compositore per passione, ha vinto diversi premi, uno in particolare con la canzone dedicata a. La eseguirà venerdì pomeriggio a Venezia in un evento in concomitanza della mostra del cinema. 'L'eredità di' ha vinto il primo premio internazionale 'donne d'amore 2023' nella ...In attesa di partecipare dal vivo alla prima udienza fissata dopo l'estradizione, venerdi' 8 settembre, il padre di, Shabbar, nega ancora di aver ucciso la 18enne e aggiunge che non e' vero che era contrario alla relazione della figlia con il fidanzato Saqib. 7 settembre 2023

Nell’aula della corte di Assise del tribunale di Reggio Emilia l’udienza del processo per l’omicidio della 18enne ...«Shabbar non sa da chi è stata uccisa la figlia e vuole saperlo. Sebbene sia stato dipinto come il mandante di questo vergognoso omicidio, è un uomo al quale hanno ammazzato ...