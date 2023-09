(Di venerdì 8 settembre 2023) commenta Ildioggi è comparso indavanti alla Corte d'Assise di Reggio Emilia dove è in corso l'udienza del processo per l'omicidioa figlia. L'uomo è stato ...

E' il padre di, la 18enne uccisa nelle campagne di Novellara tra il 30 aprile e il 1 maggio del 2021, perché si rifiutava di sposare una persona imposta dalla famiglia. Il suo corpo è ...commenta Il padre di, Shabbar oggi è comparso in aula davanti alla Corte d'Assise di Reggio Emilia dove è in corso l'udienza del processo per l'omicidio della figlia. L'uomo è stato estradato nei giorni ...La recente estradizione dal Pakistan del padre, Shabbar, rimescola invece le carte del processo per la morte di, uccisa nella notte del primo maggio 2021 a Novellara. Alla ripresa del ...

Saman Abbas, il video dell'arrivo del padre Shabbar in aula TGCOM

11.20 Omicidio Saman Abbas,al via il processo Shabbar Abbas nel tribunale di Reggio Emilia per la ripresa del processo che lo vede imputato per l'omicidio della figlia 18enne, Saman, uccisa secondo ...Il padre di Saman, dopo l’estradizione dal Pakistan, è per la prima volta in tribunale a Reggio Emilia al processo in cui è imputato per l’uccisione della figlia. L’avvocato: “Shabbar Abbas dipinto ...