Saman Abbas | il padre Shabbar in aula per il processo a Reggio Emilia

approfondimento, arrivato in Italia il padre estradato dal Pakistan FOTOGALLERY Continua gallery %s Foto rimanenti Cronaca, dalla scomparsa al ritrovamento del corpo: la ...11.20 Omicidio,al via il processo Shabbarnel tribunale di Reggio Emilia per la ripresa del processo che lo vede imputato per l'omicidio della figlia 18enne,, uccisa secondo l'accusa per aver ...11.20 Omicidio, al via il processo Shabbarnel tribunale di Reggio Emilia per la ripresa del processo che lo vede imputato per l'omicidio della figlia 18enne,, uccisa secondo l'accusa per aver ...

Saman Abbas, via al processo. L'avvocato del padre: «Non sa chi ha ucciso la figlia, è emotivamente provato» ilmessaggero.it

Cronaca nazionale Roma - 08/09/2023 11:45 - Samira Abbas, il padre dell'adolescente Samira Abbas, scomparsa il 1 maggio 2021 a Novellara e accusato dell'omicidio della figlia, è ...Lo hanno Enrico Della Capanna e Simone Servillo, avvocati difensori di Shabbar, a margine dell’udienza del processo in corso a Reggio Emilia per l’omicidio della 18enne Saman Abbas rispondendo ai ...