Salvini sul Dl Caivano | 15 o 50enne | chi ammazza dev' essere punito allo stesso modo

...stata saggiamente declinata come 'autonomia amministrativa differenziata' permettendo -per ora...molto più complessa di quella di FdI perché al suo interno ha suggestioni anche di sinistra (..."È necessario un urgente cambio delle politicheclima, energetiche e dei trasporti nel nostro ...si sprecano 15 miliardi di euro per il Ponte sullo stretto per accontentare i capricci di. ...... tra gli altri, il ministro delle infrastrutture Matteo, il ministro dell'ambiente Gilberto ... Quale impatto ha avuto il conflitto tra Russia e Ucraina in corso ormai da oltre 18 mesi...

Meloni, il video della rissa con Salvini del Fatto: "Non fatelo mai più" Liberoquotidiano.it

“Il ministro dei Trasporti non ha avuto un minuto di tempo per andare a deporre un fiore a Brandizzo perché doveva fare il red carpet a Venezia e poi andare ad accarezzare una gomma della Ferrari a Mo ...Riunione questa mattina al Mit, alla presenza del vicepremier e ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini, sul dossier Ponte sullo Stretto. È stata l’occasione, spiega il Mit, per fare il punto ...