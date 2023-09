Salvatore Bagni | «Il Napoli di Garcia non è ancora paragonabile a quello di Spalletti»

Leggi su calcionews24

(Di venerdì 8 settembre 2023) Le parole di, ex calciatore deldi Maradona, sull’impatto dell’allenatore francese in azzurroè stato l’anima e il cursore deldi Diego Maradona. A La Gazzetta dello Sport racconta l’attuale momento della squadra, dopo la conquista di 6 punti nelle prime 3 giornate. SCUDETTO – «Gli azzurri sonofavoriti, poi ci sono Inter e Milan. La Juve è troppo indietro».ILOGGI – «Nelle prime due partite la qualità ha fatto la differenza, contro la Lazio invece non mi è piaciuto. Ha perso le distanze, si è fatto attaccare in campo aperto, è stato frettoloso, ha ragionato poco. Nella ripresa, il livello è calato».KVARA NON SEGNA DA 6 MESI – «Non sempre c’è una spiegazione. Quando si segna di meno, la ...