Salario minimo | Banchetto informativo a Qualiano con Mariolina Castellone

Leggi su puntomagazine

(Di venerdì 8 settembre 2023) Unisciti aper sostenere ile scoprire il Movimento 5 Stelle e i gruppi territoriali Sabato 9 settembre, alle 17.30, in Piazza Rosselli asarà il luogo di un importantee raccolta firme per il, vicepresidente del Senato, sarà presente per discutere di questa cruciale questione. Non solo potrai supportare ilfirmando la petizione, ma avrai anche l’opportunità di iscriverti al Movimento 5 Stelle e ai gruppi territoriali. Un evento imperdibile per coloro che desiderano contribuire al cambiamento e al progresso sociale. ...