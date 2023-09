Sala | su affitti brevi si rifletta sulle zone e non sui giorni

(Di venerdì 8 settembre 2023) In merito alla proposta del governo per regolamentare gli"non so se vale la pena stare a discutere dei due o quattro. Io ho chiesto alla ministra Santanchè di riflettere su un ...

Lo ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe, commentando la bozza presentata dal governo suglibrevi. "A mio parere in un quartiere che è storicamente e preminentemente universitario ...Insomma,è il sindaco che è sempre piaciuto a quelli che vogliono piacere. Ma ora tutto è ... Dove nasce il problema Che trattandosi ditransitori, spesso anche solo per un giorno, portano ......bozza di provvedimento finalizzato a limitare la crescita degli alloggi destinati agli... ed è stata richiesta da diverse amministrazioni italiane, tra cui il sindaco di Milano, Beppe. Il ...

Cosa vuole fare Beppe Sala con Airbnb (e gli affitti brevi) a Milano MilanoToday.it

(ANSA) - MILANO, 08 SET - In merito alla proposta del governo per regolamentare gli affitti brevi "non so se vale la pena stare a discutere dei due o quattro giorni. Io ho chiesto alla ministra Santan ...La storia di Cristiano e il problema di Airbnb a Milano. “Ho affittato una stanza in un trilocale, ma mi sono trovato dentro un’attività ...