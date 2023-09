Saipem | nuovi contratti offshore in Costa d’Avorio e in Italia per 850 mln

(Di venerdì 8 settembre 2023) Milano, 8 set. ‘ (Adnkronos) –comunica di essersi aggiudicata dueper attivitàine in, per un valore complessivo di 850 milioni di euro. Il primo contratto è stato assegnato da Eni Côte d’Ivoire e il suo partner Petroci. Si tratta di un contratto Subsea Umbilicals, Risers and Flowlines per lo sviluppo del progetto Baleine Phase 2, relativo all’omonimo giacimento di olio e gas situato nell’della, a 1.200 metri di profondità. Il lavoro prevede l’ingegneria, l’approvvigionamento, la costruzione e l’installazione di circa 20 km di linee rigide, 10 km di riser e jumper flessibili e 15 km di ombelicali collegati a un’unità galleggiante dedicata. ...

