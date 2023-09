Saipem | 850 mln per due nuove commesse in Costa d’Avorio e nell’Adriatico

(Di venerdì 8 settembre 2023)si aggiudica due nuovi contratti per attività offshore ine in Italia, per un valore complessivo di 850 milioni di euro. Il primo contratto è assegnato ada Eni Côte d’Ivoire e il suo partner Petroci. Si tratta di un contratto Subsea Umbilicals, Risers and Flowlines per lo sviluppo del progetto Baleine Phase 2, relativo all’omonimo giacimento di olio e gas situato nell’offshore della, a 1.200 metri di profondità. Lo scopo del lavoro prevede l’ingegneria, l’approvvigionamento, la costruzione e l’installazione di circa 20 km di linee rigide, 10 km di riser e jumper flessibili e 15 km di ombelicali collegati a un’unità galleggiante dedicata. I lavori di installazione saranno eseguiti mobilitando le migliori navi da costruzione offshore di ...

