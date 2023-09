«Sai come i galli ingravidano le galline?» Le molestie subite dalle calciatrici spagnole fino allo scandalo

Leggi su ilnapolista

(Di venerdì 8 settembre 2023) Non era Vilda il problema. Non solo, almeno. “E la soluzione non è solo licenziare Rubiales, Vilda o qualcun altro. Il problema di fondo è molto più grande, è culturale, è il sistema all’interno della Federcalcio spagnola”. Vero Boquete, una delle giocatrici simbolo degli ultimi dieci anni della nazionale spagnola campione del mondo, racconta a The Athletic la “storia”, il passato del polverone che adesso sta investendo il calcio spagnolo, da Rubiales in giù. Storie che sembrano provenire da un secolo fa. Per esempio: dopo l’eliminazione della Spagna dalla Coppa del Mondo femminile nel 2015, gli alti funzionari della Federazione incontrano le giocatrici prima che tornassero a casa dal Canada. “Ricordo ancora quello che ci disse uno dei massimi dirigenti della Rfef dopo che fummo eliminate”, dice Vero Boquete. Disse: “È così che ci ripagate per avervi portato qui: sprecando il nostro ...