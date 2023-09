Sabalenka | ' Una rimonta magica | non sapevo che fare'

...considerate le circostanze Il ritardo del primo match e quelle insolite circostanze hanno contribuito a quel tuo inizio nel primo set: " Non molto. Durante la pausa mi dicevo che era...ARYNA"È statapartita davvero incredibile. Madison ha giocato un tennis incredibile. E sono davvero orgogliosa di me stessa per essere riuscita a ribaltare la situazione e ottenere ...MAGIAè la terza nell'era Open a vinceresemifinale Slam dopo aver perso 6 - 0 il primo set, dopo Graf (contro Arancia Sanchez al Roland Garros 1992) ed Ivanovic (contro Hantuchova agli ...

Coco Gauff contro Aryna Sabalenka. La finale degli Us Open 2023 RaiNews

A un passo da una finale tutta americana, Aryna Sabalenka ha trovato il modo per rimontare Madison Keys, chiudendo al super tie-break una partita ...Rimontare da 6-0 5-3, rovesciare il destino dopo le dolorose semifinali degli ultimi due anni agli US Open perse con match point e con un break ...