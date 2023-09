Rugby World Cup 2023 | l’Italia in campo con la Namibia per l’esordio iridato

(Di venerdì 8 settembre 2023) Prendono il via i Mondiali die la Nazionale Azzurra di Kieran Crowley scenderà inil 9 settembre alle 13. Allo Stade Geoffroy Guichard, di Saint-Etienne, sfiderà la. E’ una competizione importante e colma di avversari difficili per gli Azzurri, che puntano tuttavia a fare bene e arrivare lontano. LaCupsarà trasmessa sia su Rai2 che su SkySport Uno. Come fa sapere la nota di federurgby.it ‘Sarà il quinto confronto tra le due squadre con 2 vittorie a testa e l’ultimo precedente risalente a quattro anni fa nel primo match per entrambe le Nazionali nellaCup 2019 in Giappone. Presenti nella lista gara delal Mondialecinque Azzurri reduci dalla partita ...

Il match Italia - Namibia , così come tutte le 48 sfide dellaCup, sarà trasmesso in diretta Tv in esclusiva sui canali Sky Sport, che segue da sempre con grande attenzione la palla ovale,......00 Rubrica Pre WorldSBK Francia Differita ore 17:15 Motociclismo WorldSBK Francia (Race 2) Differita ore 17:45 Rubrica Post WorldSBK Francia Differita Con NOW tutta laCup 2023 in diretta ...Sarà in grado di ottenere entrambi DOMINA - La seconda stagione dall'8 settembre in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW Con NOW tutta laCup 2023 in diretta streaming Clicca qui ...

Rugby - Il palinsesto TV del primo weekend di Rugby World Cup OnRugby

Il Torneo in Francia fino al 28 ottobre. Crowley: “C’è grande energia per mostrare il meglio” ...Iniziano questa sera i Mondiali di rugby di Francia 2023, ma per l’Italia l’appuntamento è per domani, sabato 9 settembre alle ore 13, quando allo Stade Geoffroy-Guichard di Saint-Étienne gli azzurri ...