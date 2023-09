Rugby | Mondiali Italia alla prova Namibia nel match d' esordio

LaWorld Cup è un evento relativamente giovane: la prima edizione, vinta dagli All Blacks, ... 48 - 7 contro il Canada, durante idel 2019. Sul fronte delle sconfitte invece la peggiore ...... con tanti atleti che hanno giocato a lungo in Supere Currie Cup. Hanno un ottimo gruppo di ... Per Morisi, uno dei veterani Azzurri, duedisputati e uno - quello del 2015 - visto sfumare ...Il punto di partenza: il ranking tra verità e soprese Tolto il focus dalla nostra esperienza nazionale, questidiarrivano in periodo molto particolare per il movimento in generale, ...

La peggior sconfitta nel 1999, la miglior vittoria quella contro la Russia. Si parte domani contro la Namibia ...A proposito di cifre tonde, questa è la decima Coppa del Mondo e arriva a 200 anni da quel 1823 in cui è fissata, tra storia e leggenda, la nascita del rugby ...