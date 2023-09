Rudi Garcia diventa papà | è nata la prima figlia con Francesca Brienza

Altro che. Le soluzioni ce le abbiamo noi, le abbiamo individuate in men che non si dica e ora non resta che rilasciare una intervista o scrivere un pizzino e addio a tutti i nostri mali.Notizie Napoli calcio . Enzo Bucchioni ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Kiss Kiss Napoli nel corso del programma Radio Goal . CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio ...Infine, Jugeli si è soffermato sue su Spalletti: "Nuovo allenatore Ho conosciuto Spalletti molto bene anche in Russia: è un grande allentore, una grande persona. Posso solo parlare bene ...

"Ma cosa sta facendo Garcia con Natan Mica deve andare all'università" Corriere dello Sport

Il Napoli vuole ritrovare la miglior versione di Khvicha Kvaratskhelia in vista della stagione che ha aperto i battenti: la Georgia potrebbe aiutare Garcia ...Nelle scorse ore svelato il futuro di Osimhen e di Kvaratskhelia. Annuncio che decisamente tiene sulle spine i tifosi del Napoli.