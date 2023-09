Rubato pc e vandalizzato il Centro giovanile Asterix a Napoli

(Di venerdì 8 settembre 2023) Tempo di lettura: 2 minutiUn furto è stato messo a segno nel, in Via Domenico Atripaldi, nel quartiere di San Giovanni a Teduccio. Sono stati portati via computer ed attrezzature in uso ai giovani che frequentano il, che è stato anche. Ilè uno spazio dedicato ad attività socio-educative, culturali, informative e spettacolari. Vi si svolgono attività nel campo del movimento (teatro, danza, arti orientali), della musica, degli audiovisivi e attività ludiche e di animazione. “Di fronte a episodi di questo genere non si può che provare rabbia e tristezza – dichiara l’assessora alle Politiche giovanili, Chiara Marciani – si tratta di un gesto assurdo e spregevole compiuto in un contesto ...

