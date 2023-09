Rossi sull’incidente a Bagnaia | “Che paura! Ma è stato bravo | gliel’ho detto”

(Di venerdì 8 settembre 2023) Anche Valentinoha parlato del pauroso incidente accorso a Pecco, durante il Gp di Barcellona (leggi qui). Il pluricampione mondiale di MotoGp è grande amico ed estimatore dell’iridato della Ducati. Cresciuto, quest’ultimo, nella Scuderia di. Lo ha fatto dal palco di ‘Tavullia Vale’, l’evento organizzato dal Comune della Città, per consegnare le chiavi al Dottore della MotoGp: “? CheIo gli hoche èbravissimo a non farsi niente”. Hala leggenda delle due ruote. Insieme a, sono intervenuti alla festa i piloti della ‘Academy VR46’ e tantissimi amici del motociclismo. Sono stati oltre 7 mila gli accreditati all’evento: “Grazie a tutti per esserci”. Ha sottolineato ...

... prima di tornareche avrebbe potuto assumere ... Pecco, consolato anche dal suo idolo Valentino, ha chiesto ...commenta l'di Bagnaia: "Grande paura per Pecco". ... nonchè "suo" pilota dell'Academy, un commento..."Bagnaia Che paura! Io gli ho detto che è stato bravissimo a non farsi niente". E' il commento di Valentinodi Pecco Bagnaia al Gp di Catalogna. Il "dottore" ha risposto dal palco di "Tavullia Vale", l'evento organizzato nella sua Tavullia per festeggiarlo e consegnarli le chiavi, in ...