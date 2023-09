(Di venerdì 8 settembre 2023) L’ex presidente del Consiglioparla oggi die Unione Europea in un’intervista a La Stampa. Nel colloquio con Annalisa Cuzzocrea parte dall’attacco del governo italiano al commissario europeo Paolo Gentiloni: «Ci stiamo allontanando dalla logica dei parametri che servono a lavorare insieme. Stiamo esagerando e non è che si possa dare la colpa al nostro commissario». Anche perché «il leader della Lega strumentalizza a uso politico qualsiasi cosa gli sembra possa essere gradita al palato di chi deve ingoiare le sue parole. Ma dimentica due cose. Nessuno può accusare il nostro commissario di non essere attento agli interessi degli italiani e di non prendere in considerazione il nostro punto di vista. Allo stesso tempo, un commissario giura fedeltà all’Europa, non è un avvocato prezzolato del ...

Ricordate quando, per convincere gli italiani a proseguire speditamente nell'unità europea diceva: "Con l'euro lavoreremo un giorno di meno guadagnando come se lavorassimo un giorno di ...L'ex presidente del Consiglioparla oggi di salario minimo e Unione Europea in un'intervista a La Stampa . Nel colloquio con Annalisa Cuzzocrea parte dall' attacco del governo italiano al commissario europeo Paolo ...L'ex premier: "Ci stiamo allontanando dai parametri Ue e la colpa non è di Gentiloni. Ha giurato fedeltà all'Unione, non può diventare un avvocato prezzolato ...

Romano Prodi: «Dire no al salario minimo è una vergogna» Open

Stiamo esagerando e non è che si possa dare la colpa al nostro commissario". Romano Prodi difende Paolo Gentiloni, commissario Ue all'Economia, dall'accusa di lavorare contro l'Italia, che ha ricevuto ...L’ex premier: «Ci stiamo allontanando dai parametri Ue e la colpa non è di Gentiloni. Ha giurato fedeltà all’Unione, non può diventare un avvocato prezzolato ...