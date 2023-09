Roma | va al supermercato a comprare la pancetta e mostra lo scontrino | ma a fare scalpore non è il prezzo

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di venerdì 8 settembre 2023), si reca alperdellae pubblica losui social. Il motivo per cui lo fa non è ildel salume Ini sono noti per la loro passione incondizionata per la squadra di calcio A.S., uno dei club più storici e iconici d'Italia. La tifoseria è rinomata per la sua fedeltà e dedizione, che vanno ben oltre il semplice supporto per la squadra: rappresentano una parte significativa dell'identità culturale della città stessa. La storia di questo club risale al 1927, quando è stato fondato. Sin da allora, la squadra ha accumulato una base di tifosi devoti che sono affezionati ai colori giallo e rosso e sostengono la squadra in modo appassionato in ogni partita. La rivalità calcistica tra la ...