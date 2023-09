Roma | tassista aggredita a Piazza della Chiesa Nuova | “Dammi le chiavi”

Una violenza in pieno giorno e in pieno Centro storico che ha sconvolto unaromana e che ha portato l'assessore ai Trasporti Eugenio Patanè a scrivere al prefetto ...guide per i taxi di, ...'Per noi non c'è lavoro' mi dice undi nome Ali mentre mi mostra le onde di cemento della ...romano era una delle tre città a poter vantare un'illuminazione notturna insieme a Efeso eè ...... in particolare quando il, ascoltando con accento incerto la destinazione "stazione dei ...da quello dei romani che ne hanno viste passare tante nel corso di due millenni e sanno checi ...

Pugni, minacce e vetri rotti, la disperazione della tassista assalita in pieno giorno a Roma: “Chiamate la po… Repubblica Roma

Poco dopo le 15, dunque in pieno giorno, una tassista è stata aggredita nel Centro Storico di Roma, nella zona di Piazza della Chiesa Nuova, da parte di due uomini che dopo ...Lunghe code, chiamate interminabili, mancanza di reperibilità e mancanza di alternative: c’è un problema legato al servizio di taxi che sta paralizzando Milano. Abbiamo chiesto il parere di 9 ristorat ...