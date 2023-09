Roma | scippo al Quarticciolo ai danni di una vecchietta | linciato dai passanti 26enne indiano - VIDEO CHOC

È successo in via Manfredonia, quartiere Quarticciolo a. Giovedì 7 settembre, come documenta ... La vittima del pestaggio, che comunque dovrà rispondere del tentatoai danni del novantenne ...Pestaggio violento - Il giovane indiano è stato portato a piazzale Clodio dove è stato convalidato l'arresto: nei suoi confronti il giudice ha disposto il divieto di dimora a. Nel frattempo, vista la violenza delle immagini del pestaggio, i carabinieri hanno avviato accertamenti anche sui cittadini che si sono accaniti su di lui e lo hanno ripetutamente aggredito a ...M5S Ars : "Zes, altroalla Sicilia dal governo Meloni, sprecato il lavoro di anni. Schifani, in silenzio, succube die FdI, mentre Tamajo cade dalle nuvole". "Daancora unoalla Sicilia che vanifica il lavoro di anni fatto nell'Isola e che mette a rischio le prospettive di sviluppo che tante imprese cominciavano a intravedere. Tutto ciò è ...

Il video del linciaggio al Quarticciolo a Roma dopo lo scippo a un'anziana: le immagini del pestaggio Virgilio Notizie

Tenta di scippare un novantenne e viene linciato da un gruppo di giovani. È successo in via Manfredonia, quartiere Quarticciolo a Roma. Giovedì 7 settembre, come documenta il video pubblicato sul sito ...L’arresto dell’indiano è stato convalidato, il giudice ha disposto il divieto di dimora a Roma. Intanto i carabinieri hanno avviato gli accertamenti per identificare gli aggressori che si sono ...