Roma | scippa un' anziana e viene pestato dai passanti Sei ragazzi ricercati

(Di venerdì 8 settembre 2023) su Tg. La7.it - La mattina del 7 settembre un tentativo di scippo ai danni di una novantenne a Via Manfredonia, nel quartiere Quarticciolo di, si è trasformato in un ...

La7.it - La mattina del 7 settembre un tentativo di scippo ai danni di una novantenne a Via Manfredonia, nel quartiere Quarticciolo di, si è trasformato in un brutale pestaggio da parte di ...Una scena immortalata da un video che dimostra la violenza estrema che regna nelle periferie di. Piazza di spaccio La zona del Quarticciolo è nota per essere una delle zone dove si spaccia droga ...Questa mattina durante la direttissima, l'arresto è stato convalidato ed è stato disposto il divieto di dimora nel Comune diin attesa del processo. Sono in corso le indagini dei carabinieri ...

Roma, scippa un'anziana in strada e viene pestato dal branco: pugni, calci e grida. Paura al Quarticciolo ilmessaggero.it

Attimi di panico a Roma. Un uomo è stato aggredito e picchiato da un gruppo di residenti, dopo che aveva scippatto un’anziana di 90 anni. L’uomo, un cittadino indiano di 26 anni, è stato bloccato ...La giustizia fai da te del branco, tra calci e pugni contro un uomo che poco prima aveva scippato un’anziana di 90 anni. È la scena che emerge da un video, diventato virale sui social network, girato ...