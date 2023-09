Roma | scippa un’anziana e viene pestato da un gruppo di passanti | 6 ricercati

Leggi su tpi

(Di venerdì 8 settembre 2023) Un tentativo di scippo finito con un violento pestaggio. Sei persone sono ricercate dopo aver picchiato un 26enne che aveva tentato di rapinare una novantenne al Quarticciolo, a. Il pestaggio è avvenuto in pieno giorno, nella mattina di giovedì 7 settembre: una serie di calci, pugni e spintoni ripresi da un video diventato in poco tempo virale. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno arrestato il 26enne per rapina e lo hanno accompagnato all’ospedale di Tor Vergata, dove è stato sottoposto ad accertamenti. Ha riportato una frattura del setto nasale, giudicata guaribile in 30 giorni, oltre a ematomi e contusioni in varie parti del corpo. Stamattina l’uomo, un cittadino indiano, è stato processato per direttissima per rapina. Nei suoi confronti il giudice ha disposto il divieto di dimora a. I carabinieri della compagnia Casilina ...