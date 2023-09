Roma | Marcos Leonardo si avvicina | il DG del Santos conferma

(Di venerdì 8 settembre 2023) Una sosta per tornare Special. È questo l’obiettivo dellae di Mourinho, dopo il deludente avvio di campionato con un solo punto nelle prime tre giornate. La società giallorossa resta focalizzata anche sul mercato e sulla sessione di gennaio, con Tiago Pinto pronto a tornare alla carica per, come dichiarato anche in L'articolo proviene da Il Difforme.

Commenta per primo Alexadre Gallo, direttore generale del Santos , è intervenuto in conferenza stampa, parlando anche diLeonardo , centravanti a lungo inseguito dallain estate: 'Dal Santos tutti i protagonisti degli ultimi anni sono stati venduti.Leonardo ha capito il momento delicato ed ha ...Laha cercato a lungo una prima punta per sostituire l'infortunato Tammy Abraham e una delle prime scelte eraLeonardo , che i giallorossi hanno provato a portare nella capitale prima che il ...Nella sessione estiva di calciomercato appena conclusaLeonardo è stato molto vicino a vestire la maglia della, ma alla fine il calciatore è rimasto al Santos . Il direttore sportivo del club brasiliano, Alexandre Gallo , è intervenuto in ...

Marcos Leonardo, il Santos: "Alla Roma a gennaio Ecco cosa accadrà" Corriere dello Sport

La Roma è già al lavoro per il calciomercato di gennaio e starebbe spingendo per l'acquisto di Marcos Leonardo: conferme importanti dal Brasile ...Dal ritiro della nazionale georgiana Kvicha Kvaratskhelia è tornato sul forfait all’Europeo U21 2023 giocato proprio in Georgia, che tanto ha fatto discutere specie in patria.