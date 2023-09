Roma | Gualtieri sullo stadio | “Stiamo rispettando la tabella di marcia | obiettivo inaugurazione nel 2027”

Leggi su sportface

(Di venerdì 8 settembre 2023)puntato sul nuovodella. Il Sindaco della Capitale Roberto, intervenuto ieri in conferenza stampa, si è soffermato anche su questo tema: “Lodellasi farà e per oraladi. L’è inaugurarlo entro il. Non ci saranno problemi perché sono tutti terreni diCapitale. C’è solo la necessità di rientrare in possesso dei terreni, cosa che non era stata fatta perché non serviva”. SportFace.