Rod Stewart al Lucca Summer Festival 2024. Sarà l'unica data italiana

(Di venerdì 8 settembre 2023) L'artista si esibirà il 7 luglio in piazza Napoleone, è il primo grande ospite ad essere annunciato.: "Sono entusiasta di tornare in Italia"

Stewart: "Sono entusiasta di tornare in Italia" Lucca, 8 settembre 2023 – Una bella notizia per i fan di Rod Stewart. L'anno prossimo sarà in concerto a Lucca per il Summer festival. L'artista si esibirà il 7 luglio in piazza Napoleone, per l'unica data italiana. Il "Lucca Summer Festival" annuncia già il primo protagonista della line-up 2024: si tratta di Sir Rod Stewart.