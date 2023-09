Ritorno di Bruno Vespa su Rai 1 | Porta a Porta e Cinque Minuti

Leggi su tutto.tv

(Di venerdì 8 settembre 2023) Scopriamo cosa ci riservano i prossimi giorni su Rai 1.è pronto a tornare sul piccolo schermo con due trasmissioni: ‘‘ e ‘‘. Analizzeremo i dettagli principali dei programmi, le novità e gli orari di programmazione, senza svelare tutte le succose anticipazioni contenute nel testo. Nuova stagione di: orario e giorni di programmazione La ventottesima edizione dista per tornare in onda su Rai 1. Il celebre talk show in seconda serata, condotto dal giornalista e scrittore, continuerà a informare gli italiani ...