Rischio incendi in Toscana | divieto di abbruciamenti dal 9 settembre

(Di venerdì 8 settembre 2023) La scarsità di pioggia e la presenza del forte vento di questi giorni - si legge in un comunicato della Regione- rendono di nuovo alto ildiboschivi. Per questo la Regione ha deciso di ripristinare ilassoluto di abbruciamento di vegetali agricoli e forestali su tutto il territorio regionale, a partire da sabato 9 fino a domenica 24compresi

Rischio incendi, dal 9 al 24 settembre torna il divieto di abbruciamenti LA NAZIONE

