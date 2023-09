«Ringrazio sempre il cielo per averci dato la femmina oggi ringrazio il cielo anche per avermi dato la mia femmina quella che arriva come una tempesta perfetta e rimane per sempre la tua metà del cielo»

(Di venerdì 8 settembre 2023) Nell’epoca dei social network, si sa, una canzone non basta. Per augurare buon compleanno alla persona amata è necessario un post che faccia il giro del web. Non fa eccezione Vasco Rossi che, in occasione del compleanno della moglie Laura Schmidt, le ha dedicato un messaggio che vale più di qualsiasi dedica d’amore. Vasco Rossi torna in concerto a Milano: in 80 mila sotto la pia X ...

Mister Brucculeri per la fiducia accordatami, dichiara Vetrano, sposo l'ambizioso ... 'L'aver preso Gabriel Iannotti è una bella scommessa che concedepiù valore al lavoro che la ...Da tre anni sono in Italia ed èstato difficile giocare contro la Fiorentina .tutti i tifosi viola per i messaggi ricevuti, a me piace giocare con questa pressione. Sono nato a ...l'assessore Cisternino e l'Uffici Lavori Pubblici guidato da Rosa Belfiore per questo ...Stazione e via Vavieddo " dice l'assessore Gianluca Cisternino - darà la giusta accoglienza al...

"Ringrazio sempre i tifosi, siamo qui per un unico obiettivo" Cesena FC

«Ringrazio sempre il cielo per averci dato la femmina... oggi ringrazio il cielo anche per avermi dato la mia femmina quella che arriva come una tempesta perfetta e... rimane per sempre la tua metà de ...