Rigenerazione dell’ex tabacchificio | Perifano | “Bene ma si potevano usare i fondi del Pnrr”

(Di venerdì 8 settembre 2023) Tempo di lettura: 2 minutiDi seguito nota stampa di Luigi Diego, portavoce di ‘Alternativa pervento’. “E’ per me motivo di particolare soddisfazione la scelta dell’Amministrazione di ritenere strategico l’intervento diurbanadi via XXV luglio. Me ne compiaccio con il Sindaco, anche se non posso fare a meno di osservare che meglio sarebbe stato far partire il progetto nel quadro degli interventi immediatamente finanziabili con il. Era una delle principali proposte del mio programma di candidato Sindaco. Ed aggiungo che emerge una piena sintonia anche sulla destinazione della struttura una volta riqualificata: avanzai l’idea di un centro congressuale all’avanguardia perché in città manca una soluzione idonea ad ospitare congressi ...