Rifiuti | Festa | “Il passaggio alla società mista è negli interessi della comunità” Video

(Di venerdì 8 settembre 2023) Tempo di lettura: < 1 minuto Il 20 settembre ci sarà l’udienza del TAR per la questionecostituzioneGrande s.r.l.,che prenderà il posto di Irpiniambiente per il servizio si smaltimento. Il sindaco di Avellino, Gianluca, raggiunto ai nostri microfoni, ha spiegato che la procedura è stata eseguita correttamente e che non c’è alcun dubbio sulla partenzanuova, la quale porterà solo vantaggi ai cittadini e un risparmio di circa 1 milione di euro. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

... nella sostanza in mio primo giorno è stato il 5 giugno, in quanto il 2 era ladella ... affrontando in primis la grana -che resta un nervo scoperto'. Iscriviti alla newsletter per essere ...... nata dalla voglia di condividere una giornata dicon le tante associazioni del nostro ... bicchieri e posate) per ridurre al minimo la produzione die rendere l'iniziativa quanto più ...'Leggo che Roberto Gualtieri, dalladell'Unità di Ravenna, interviene per parlare di Patto di Stabilità, regole europee, Gentiloni ... ormai immersa nel degrado tra, disagi, animali ...

Rifiuti, Festa: "Il passaggio alla società mista è negli interessi della ... anteprima24.it

“La sera del fatidico 8 settembre 1943, il mio amico Bepi Simoni di Palù di Giovo mi chiese se volevo andare a casa, ma io, visto che ero ritornato in valle la sera precedente, ho rifiutato ...Rio Saliceto si prepara a festeggiare le associazioni locali con un evento che prevede incontri, spettacoli, animazioni, approfondimenti sull'ambiente, disabilità e altro ancora. Un'occasione per valo ...