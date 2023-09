Riecco gli ultrà del Covid | variante Eris | una psicosi senza senso

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 8 settembre 2023) Con lasi torna a parlare di. O meglio, della nuova crescita di contagi. Eppure i cittadini, di fronte agli allarmismi, non mancano di dire la loro. In tanti sui social protestano contro quei media che parlano di "boom" di casi e ricoveri all'interno degli ospedali. Ed ecco che su Twitter si legge: "Avere rotto con questo, fatela finita". E ancora: "Sto giro non mi fregate, andatevene a...". Ma non finisce qui perché c'è chi tira in ballo il greeen pass e l'ex ministro della Salute Roberto Speranza: "Riparte il circo. Ma stavolta non ci cascate!!!". Tra chi frena gli allarmismi c'è anche Roberto Burioni. Per il docente di Microbiologia e Virologia all'università Vita-Salute San Raffaele di Milano "la maggiore capacità dellaEG.5 (...