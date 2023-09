Ricerca | verso l’elettronica del futuro | Unisa nel nuovo studio Polimi-Cnr

Leggi su ildenaro

(Di venerdì 8 settembre 2023) Unopubblicato sulla prestigiosa rivista Nature Photonics dimostra la possibilità di controllare le proprieta’ della luce per ottimizzare l’iniezione di carica di un materiale semiconduttore riducendo contemporaneamente la quantita’ di energia immessa, un risultato fondamentale per lo sviluppodi dispositivi opto-elettronici. E’ questa l’importante scoperta di un gruppo ditori del Dipartimento di Fisica del Politecnico di Milano, in collaborazione con tre Istituti didel Consiglio nazionale delle ricerche – Istituto di fotonica e nanotecnologie (Cnr-Ifn), Istituto per la microelettronica e microsistemi (Cnr-Imm) e Istituto nanoscienze (Cnr-Nano) insieme a un gruppo didell‘Universita’ degli studi di Salerno. Lointitolato Field-driven ...