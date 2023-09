Responsabile Ticketone | «Per Napoli-Fiorentina si potranno comprare biglietti senza fidelity card»

(Di venerdì 8 settembre 2023) A Radio CRC nel corso della trasmissione è intervenuto Amedeo Bardelli,Sportparlando innanzitutto della vendita deiper Genoa-«Finché la Questura non decide come gestire il settore ospiti non si avranno informazioni. Credo che entro lunedì/martedì massimo l’osservatorio si esprimerà. Devono capire quelle che sono le dinamiche della tifoseria che si sposta. Ci sono tanti chilometri d’autostrada da fare, bisogna monitorare gli spostamenti. Dobbiamo attendere e capire cosa succede, sappiamo che gli scontri tra le tifoserie si verificano anche sull’autostrada» Iper Braga-? «Gli abbonati avranno priorità e servirà la. Quest’anno è cambiato il processo informatico. Questa volta si ...

... Giacomo Raspadori - Lucas Martinez Quarta A Radio CRC nel corso della trasmissione è intervenuto Amedeo Bardelli,Sportparlando innanzitutto della vendita dei biglietti per ...A Radio CRC nel corso della trasmissione "Si Gonfia la Rete" di Raffaele Auriemma è intervenuto Amedeo Bardelli,Sport ...A Radio CRC nel corso della trasmissione 'Si Gonfia la Rete' è intervenuto Amedeo Bardelli,Sport. CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie

Responsabile Ticketone: «Per Napoli-Fiorentina si potranno ... IlNapolista

A Radio CRC nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete” è intervenuto Amedeo Bardelli, Responsabile Sport Ticketone: “La vendita dei biglietti per ...A Radio CRC nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete” è intervenuto Amedeo Bardelli, Responsabile Sport Ticketone. “La vendita dei biglietti per Genoa-Napoli Finché la Questura non decide come ...