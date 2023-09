(Di venerdì 8 settembre 2023) Matteo, intervistato da Avvenire, spiegando il progetto de Il Centro con il quale si candiderà alle prossime europee, non perde occasione per attaccare il Pd. "Salvini e Melonidue ...

Sul dl Caivano, finalmenteattacca anche il governo Meloni: "C'è un fatto di cronaca e loro propongono un decreto. Questa non è politica, questo è populismo giustizialista. Si investa in ...... ci restituisce tutta la magnificadel fondatore della casa automobilistica di Maranello. approfondimento Venezia 80, il red carpet dei politici, daa Salvini. FOTO Da Parigi o Cara a ...Nella stessa sezione troviamo anche l'intervista a Carlo Calenda ('Deluso da. Costituente e ... 'L'igienista per le città ci farà brutti, sporchi e cattivi' si legge subito sotto. ...

Renzi e l’ossessione per il Pd: “Sono grillini ad honorem, altre persone lasceranno i dem” Globalist.it

Renzi: «Salvini e Meloni sono due sovranisti, Conte e Schlein due populisti. Io dico che un cittadino che ha creduto nel Pd riformista o nella rivoluzione liberale di FI, non si sente rappresentato».Si scalda la corsa per il prossimo sindaco. L’assessora al sociale al Niccolini per la presentazione di un libro raccoglie 200 persone, tra categorie economiche e sindacati. Nardella in prima fila ...