Renzi ad Avvenire | “Vi spiego il perché del mio partito centrista”

(Di venerdì 8 settembre 2023) L’ex premier Matteoha lanciato nei giorni scorsi il suo nuovo contenitore politico, dal nome “Il Centro”. Intervistato dal quotidiano della Ceiha presentato la sua idea spiegando come, a suo avviso, si diffedal sovranismo di Meloni e Salvini e dalle posizioni di Schlein e Conte. I temi toccati sono molti, dai migranti a Caivano, passando per le critiche a lui rivolte sull’Arabia Saudita fino a, ovviamente, le sue posizioni sull’Ue. (Ansa)“Salvini e Meloni sono due sovranisti, Conte e Schlein due populisti. Io dico che un cittadino che ha creduto nel Pd riformista o nella rivoluzione liberale di Fi, non si sente rappresentato. C’è spazio per una casa comune di chi crede in un altro modo di far politica. Il centro è questo, l’unica alternativa a chi vive di slogan“. È questa l’idea politica ...