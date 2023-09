Renga e Nek raccontano il loro album | “Frutto dell’amicizia”

Il Brescia Summer Music 2023 si è chiuso col botto. Una piazza loggia gremita ha accolto con calore il duo formato dal bresciano Francescoe da. I due cantanti hanno saputo infiammare i tremila accorsi per godersi l'ultimo live della stagione, ripercorrendo tutto il loro vasto repertorio. Si può quindi fare un definitivo ...Eclettica e fuori dagli schemi mischia il pop con il folklore del nord e l'entroterra dell'Africa piu nera, il tutto cantato con il rossetto!- Voto 6,50 - Progetto onesto e canzoni che ...Fuochi d'artificio ieri sera in una Piazza Loggia stracolma per il Brescia Summer Music: Francescoè tornato a casa , portandoin regalo (anche se le discussioni su chi ha seguito chi, sul palco sono un po' confuse). In questi anni di grandi accoppiate musicali, la scelta di proseguire il ...

Durante “ W l’Italia ”, i due artisti hanno presentato il nuovo album “ RENGANEK ” e il nuovo singolo “ Inspiegabile ”. RTL 102.5 è la radio ufficiale del loro tour.In 3000 per il duo Renga e Nek in Piazza Loggia. Chiude con il botto il Brescia Summer Music 2023 di Cipiesse.