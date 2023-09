Regolamento Mondiali maschili rugby 2023 | la formula e come funzionano

Leggi su sportface

(Di venerdì 8 settembre 2023) Ildeidi, in programma da venerdì 8 settembre a sabato 28 ottobre in Francia: ecco lae tutto quel che serve sapere. Sono 20 le squadre al via, pronte a darsi battaglia nella lunga corsa verso il titolo iridato che toccherà nove città francesi, chiudendosi a Parigi. Presente anche l’Italia di Kieran Crowley, che proverà a farsi spazio tra le migliori squadre del mondo. Mafunziona la Coppa del Mondo? La prima fase prevede quattro gironi all’italiana da cinque squadre ciascuno. Ogni compagine giocherà quindi quattro partite: le migliori due della classifica di ciascun raggruppamento accederanno ai quarti di finale. Le terze classificate dei gironi, seppur eliminate, guadagneranno comunque la qualificazione alla ...