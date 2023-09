Recrowd | Una Rivoluzione nell' Investimento Immobiliare In Un Mondo di Opportunità

(Di venerdì 8 settembre 2023) (Adnkronos) - Milano, 08 Settembre 2023-, una piattaforma all'avanguardia nel crowdfunding, sta ridefinendo il concetto dinel settore. Fondata nel 2018 da un team di giovani imprenditori innovatori,ha rapidamente guadagnato riconoscimenti come punto di riferimento nel mercato, diventando la prima piattaforma italiana di crowdfunding, offrendo nuove prospettive agli investitori di tutti i livelli. Diversificazione Accessibile: Investimenti per Tuttista aprendo nuovi orizzonti'ambito degli investimenti immobiliari, offrendoaccessibili e diversificate. Grazie alla sua piattaforma all-inclusive,collega investitori di ogni ...

Le piattaforme immobiliari registranoraccolta annuale di 115,79 milioni di euro, salendo a 267,6 milioni. La prima piattaforma si rivela(57,3 milioni nell'ultimo anno, 86,7 in totale), ...Come ci è riuscitaha promossocampagna di investimenti aperta lo scorso 22 giugno in diretta streaming su YouTube e chiusa in 5 giorni con la raccolta di circa 1,4 milioni di euro . Si ...Le piattaforme immobiliari registranoraccolta annuale di 115,79 milioni di euro, salendo a 267,6 milioni. La prima piattaforma si rivela(57,3 milioni nell'ultimo anno, 86,7 in totale), ...

Recrowd: Una Rivoluzione nell'Investimento Immobiliare In Un ... Adnkronos

Milano, 08 Settembre 2023- Recrowd, una piattaforma all'avanguardia nel crowdfunding immobiliare, sta ridefinendo il concetto di investimento nel settore immobiliare. Fondata nel 2018 da un team di ...