Ranieri | 'Dissi no ad Abramovich Non voglio smettere | ecco perché ho voluto Petagna al Cagliari'

... non c'è lo stesso feeling avuto con, e Robbiati incide decisamente di meno: il 1998/1999 è ... Questo antennista mi chiese 'Ma cosa fai ora' Gliche mi allenavo e non sapevo se volevo ...... non c'è lo stesso feeling avuto con, e Robbiati incide decisamente di meno: il 1998/1999 è ... Questo antennista mi chiese 'Ma cosa fai ora' Gliche mi allenavo e non sapevo se volevo ...

Ranieri ricorda Mazzone: "Mi disse, se non sali quei gradini non ... Goal Italia

I "rinforzi" per Ranieri potrebbero arrivare presto dall'infermeria ... Ma anche in Sardegna il giocatore punta a dire la sua in chiave realizzativa. Nella giornata di ieri si è allenato in parte in ...Sir Claudio e l’isola che sogna la salvezza: "Le libecciate si affrontano uniti. E sul gioco dal basso dico che..." ...