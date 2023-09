Ranieri | «Cagliari | sono mancati Lapadula e Pavoletti | Petagna è l’uomo giusto»

(Di venerdì 8 settembre 2023) Claudio, allenatore del, si è raccontato a La Gazzetta dello Sport con l’inizio di campionato dei sardi Claudioè il mister di unche sta provando ad ambientarsi in Serie A. Con La Gazzetta dello Sport ha raccontato il lavoro che sta facendo in Sardegna, dove è amatissimo. PARLA CON RIVA – «Quando vuole lui, io non lo disturbo». RAPPORTO CON GIULINI – «Ottimo. Parliamo spesso. La retrocessione è scioccante. Ha messo tanti soldi, qualche errore ci può stare». I GIOCATORI IN FORMA – «Dossena mi colpì nella prima partita della mia gestione. É concentrato, fa cose semplici, deve limare gli errori. Makoumbu deve sveltirsi, ma può diventare un gran giocatore. Ho spiegato che bisogna resettare e convertirsi alla A. Luvumbo a sinistra bada al sodo. Ha carattere. Sta a lui affinare le ...

L'allenatore del, Claudioha dichiarato alla Gazzetta dello Sport : 'Il campo mi fa star vivo. Vivo di calcio 25 ore al giorno. A casa vedo, riguardo, parlo con lo staff. Quando non vedo penso. Sono ...schiera ancora Luvumbo con uno tra Oristanio, Shomurodov e Pavoletti (in dubbio) nel 4 - 4 - 2 che vede Sulemana spiccare in mezzo al campo. Petagna dalla panchina

Ranieri punta sulla Juve: «Non la escludo per lo scudetto, conterà questo». Le dichiarazioni dell’allenatore del Cagliari Ranieri, allenatore del Cagliari ed ex tecnico della Juve, in un’intervista al ...Il Cagliari ha bisogno di più gol. La rete di Luvumbo nella sconfitta di Bologna finora è stata l'unica in campionato, dopo lo 0-0 di Torino e lo 0-2 in casa con l'Inter. I "rinforzi" per Ranieri ...