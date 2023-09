Rally | Wrc Neuville in testa in Grecia dopo sei prove

(Di venerdì 8 settembre 2023) Il belga precede il francese Ogier e il finlandese Rovanpera. ROMA -la prime sei, Thierryè al comando della classifica generale deldell'Acropoli, decima tappa del Mondiale Wrc didel 2023, in scena in. Il belga, al volante della Hyundai i20 Hybrid, ha totali

...06.9 10 Nikolay Gryazyn Skoda +1:10.3 AGGIORNAMENTO DEL GIOVEDI' IlAcropoli è iniziato senza problemi, dopo le difficoltà legate al forte maltempo che ha colpito la Grecia, con la prova ...Le basi per un grande ritorno Nella corso della prima metà deldell'Acropoli, che si sta svolgendo in questi giorni in Grecia e che proseguirà fino a domenica, dal mondo delè giunta una notizia che potrebbe dare il via a un clamoroso ritorno: come ...Nel, il Subaru WorldTeam ha vinto tre titolo Costruttori (1995, 1996 e 1997) e tre titoli piloti con Colin McRae, Richard Burns e Oliver Solberg (1995, 2001 e 2003).

Ford verso il ritiro M-Sport in cerca di Case per il WRC RS

