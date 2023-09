Rally Grecia 2023 | Thierry Neuville davanti dopo la seconda giornata | che duello con Sébastien Ogier!

(Di venerdì 8 settembre 2023) L’equilibrio regnaladel, tappa valevole per il Mondiale WRCla speciale inaugurale delladi ieri che aveva premiato il finlandese Kalle Rovanperä, oggi ha chiuso in testa il belgacon la sua Hyundai i20. 55.10.4 il tempo complessivo fatto registrare dal leader che ha vinto laspeciale, quella di Loutraki 1, rimanendo poi sempre in testa.: Kalle Rovanperä si impone nella gara del giovedìposizione per il franceseOgier con Toyota: il transalpino ha vinto i segmenti di Loutraki 2 e ...

ACROPOLI2023, CLASSIFICA DOPO SS5 Pos. Pilota Auto Distacco 1 Thierry Neuville Hyundai 36:59.5 2 Sebastien Ogier Toyota +7.4 3 Kalle Rovanpera Toyota +20.1 4 Esapekka Lappi Ford +25.8 5 ...Le basi per un grande ritorno Nella corso della prima metà deldell'Acropoli, che si sta svolgendo in questi giorni ine che proseguirà fino a domenica, dal mondo del WRC è giunta una notizia che potrebbe dare il via a un clamoroso ritorno: come ...... presidente della FIA, presente al via delAcropoli di scena in questi giorni in: '' Non è un segreto, ho avuto un buon incontro con il signor Akio Toyoda (presidente della Toyota, ndr) ...

Rally Grecia 2023: aggiornamenti prima giornata Motorbox

Dopo un colloquio con il Presidente della Toyota, il numero della FIA ha rivelato l'avvio di un progetto che riporterebbe la casa giapponese nel WRC ...presente al via del Rally Acropoli di scena in questi giorni in Grecia: ''Non è un segreto, ho avuto un buon incontro con il signor Akio Toyoda (presidente della Toyota, ndr) e gli ho chiesto cosa ...