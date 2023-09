“Ragazzo taciturno” stupisce scuola con perfetta coreografia di “Billie Jean”

(Di venerdì 8 settembre 2023) I talent show delle scuole superiori sono una piattaforma ideale per gli studenti per mostrare le loro eccezionali capacità. Anche se esibirsi davanti a un vasto pubblico è potenzialmente incredibilmente spaventoso, è comunque uno dei modi più efficaci per ottenere il riconoscimento tra compagni. LEGGI DI PIÙ: Bimbo autistico canta un classico di Michael Jackson – ma la reazione dei giudici lo fa scoppiare a piangere Brett Nichols, un giovane prodigio, ha lasciato i suoi compagni di classe, educatori e spettatori assolutamente senza parole con la sua elettrizzante performance di “” di Michael Jackson. La cosa più notevole della sua danza è stata la precisione con cui l’adolescente ha replicato le mosse leggendarie del Re del Pop, apparentemente sfidando le leggi della gravità, proprio come faceva una volta il Re del Pop ...

Un invito, formulato più volte via Whatsapp da un palermitano di 48 anni, che undi 13 ... che era moltoe la madre lo ha spronato a dire quali fossero le sue preoccupazioni. Ed è ...Un uomoe schivo, che amava stare in famiglia con i figli, dipingere quadri con i fiori e ... sempre sul punto di esplodere." D'altronde, non era certo ildella porta accanto o il ...Chi è curioso di sapere come unintroverso eè diventato una star sportiva mondiale può guardare il film - documentario del 2022 Adam Ondra: Pushing the Limits , disponibile a ...

"Ci vediamo", così un uomo invitava a casa sua un tredicenne e poi lo violentava: arrestato PalermoToday

La denuncia della famiglia del ragazzo, che ha raccontato alla madre di essere stato abusato almeno una decina di volte in un comune della provincia dopo essere stato contattato via chat. L'indagato è ...