Ragazza Sola è il nuovo singolo di Annalisa da E Poi Siamo Finiti Nel Vortice | un inno al cambiamento testo

(Di venerdì 8 settembre 2023) Il titolo deldipuò ingannare, per questo diventa un’altra lezione che dobbiamo imparare: non è un racconto sullo strazio della solitudine non scelta, bensì una celebrazione dell’io che si trasforma, cambia contenitore e si eleva ad una nuova sfumatura dell’esistenza. Ildi, questo il titolo del brano, è disponibile da venerdì 8 settembre su tutte le piattaforme e in rotazione radiofonica. Ilè la terza anticipazione delalbum E PoiCaduti Neldopo Mon Amour e Bellissima, e durante l’estate la ex stella di Amici di Maria De Filippi si è concessa anche il tormentone in compagnia degli Articolo ...

La traccia, prodotta da Sine e Bruno Belissimo, segue i successi del singolo "Alta marea". Testo "Ragazza Sola", singolo di Annalisa. Ascolta il brano e guarda il video ufficiale.